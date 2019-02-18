Высокоскоростной поезд сошел с рельсов в Швейцарии
Немецкий высокоскоростной поезд ICE сошел с рельсов недалеко от железнодорожного вокзала швейцарского города Базель.
Инцидент произошел вечером в воскресенье, 17 февраля. Состав следовал из Берлина в курортный город Интерлакен, когда несколько первых вагонов неожиданно сошли с путей.
В момент происшествия в поезде находились порядка 240 человек. Всех их эвакуировали вскоре после аварии. О пострадавших в результате ЧП не сообщается.
Причина произошедшего пока неизвестна. В пресс-службе железных дорог Швейцарии уточнили, что данным делом занялась национальная служба безопасности.
Сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года еще один высокоскоростной поезд сошел с рельсов также на территории Турции. Несколько вагонов состава опрокинулись и спровоцировали обрушение пешеходного моста.
ИСТОЧНИК KP.RU