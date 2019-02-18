2019-02-18T08:06:23+03:00
Происшествия

Высокоскоростной поезд сошел с рельсов в Швейцарии

В момент инцидента в вагонах состава находились около 240 человек
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Инцидент произошел недалеко от вокзала города Базель. Фото: сайт железных дорог ШвейцарииИнцидент произошел недалеко от вокзала города Базель. Фото: сайт железных дорог Швейцарии
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Немецкий высокоскоростной поезд ICE сошел с рельсов недалеко от железнодорожного вокзала швейцарского города Базель.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 17 февраля. Состав следовал из Берлина в курортный город Интерлакен, когда несколько первых вагонов неожиданно сошли с путей.

В момент происшествия в поезде находились порядка 240 человек. Всех их эвакуировали вскоре после аварии. О пострадавших в результате ЧП не сообщается.

Причина произошедшего пока неизвестна. В пресс-службе железных дорог Швейцарии уточнили, что данным делом занялась национальная служба безопасности.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года еще один высокоскоростной поезд сошел с рельсов также на территории Турции. Несколько вагонов состава опрокинулись и спровоцировали обрушение пешеходного моста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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