Высокоскоростной поезд сошел с рельсов в Швейцарии

СЕГОДНЯ 08:01 2019-02-18T08:06:23+03:00

Инцидент произошел недалеко от вокзала города Базель. Фото: сайт железных дорог Швейцарии

В момент инцидента в вагонах состава находились около 240 человек

Изменить размер текста: A A

Немецкий высокоскоростной поезд ICE сошел с рельсов недалеко от железнодорожного вокзала швейцарского города Базель.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 17 февраля. Состав следовал из Берлина в курортный город Интерлакен, когда несколько первых вагонов неожиданно сошли с путей.

В момент происшествия в поезде находились порядка 240 человек. Всех их эвакуировали вскоре после аварии. О пострадавших в результате ЧП не сообщается.

Причина произошедшего пока неизвестна. В пресс-службе железных дорог Швейцарии уточнили, что данным делом занялась национальная служба безопасности.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года еще один высокоскоростной поезд сошел с рельсов также на территории Турции. Несколько вагонов состава опрокинулись и спровоцировали обрушение пешеходного моста.

ИСТОЧНИК KP.RU