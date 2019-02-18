2019-02-18T08:20:39+03:00
Происшествия

Пять человек попали в больницу после стрельбы в Новом Орлеане

Лишь один из пострадавших отделался ссадинами, остальные находятся в критическом состоянии
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Происшествие произошло вечером в воскресеньеПроисшествие произошло вечером в воскресеньеФото: REUTERS
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В американском городе Новый Орлеан штата Луизиана произошла стрельба, в результате которой серьезно пострадали не менее четырех человек.

Первые звуки выстрелов начали раздаваться вечером в воскресенье, 17 февраля, в деловом районе. Прибывшие на место инцидента полицейские заблокировали сразу несколько улиц. Всего было задействовано около десяти машин правоохранительных служб.

В скором времени в местную больницу поступили пять человек. Четверо из них, в том числе 17-летний юноша, в настоящий момент находятся в критическом состоянии. Еще один мужчина был доставлен в больницу с небольшими ссадинами - его жизни ничего не угрожают.

Обстоятельства стрельбы пока неизвестны. Очевидцы утверждают, что видели, как какой-то человек убегал от правоохранителей. Также полицейские беседовали с водителем автобуса, передает Nola.

В Швейцарии же тем временем сошел с рельсов высокоскоростной поезд. Сайт kp.ru писал о том, что пассажирский состав следовал из Берлина в Интерлакен, однако в районе вокзала города Базель случилась авария. О пострадавших не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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