2019-02-18T08:43:15+03:00
Политика

Spiegel поставил под сомнение мировое лидерство США

Немецкие СМИ пришли к выводу, что Россия и Китай занимают более высокие позиции
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Вице-президент США Майк ПенсВице-президент США Майк ПенсФото: REUTERS
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Немецкий журнал Der Spiegel усомнился в том, что Соединенные Штаты все еще остаются мировыми лидерами. Поводом для таких размышлений стало недавнее заявление американского вице-президента Майка Пенса, сделанное им в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

В рамках своего выступления политик сказал о том, что за время президентства Дональда Трампа США стали невероятно сильны, а Америка превратилась в "лидера свободного мира". Немецкие же СМИ считают, что на деле Штаты серьезно уступают России и Китаю.

"С реальностью это имеет мало общего. Америка не лидирует, она сдает позиции", - говорится в материале Der Spiegel.

При этом, согласно данным издания, сейчас даже Иран в чем-то превосходит США, а трансатлантические отношения в целом переживают глубокий кризис. Так, Вашингтон продолжает раздавать указания европейским странам, которые должны их беспрекословно выполнять. Такая политика не совпадает с собственными представлениями Запада о равноправном партнерстве.

Сайт kp.ru писал о том, что сами Соединенные Штаты ранее жаловались на то, что Россия мешает им доминировать в мире. Речь шла, в частности, о влиянии на Ближнем Востоке, где американцам приходится бороться за право оставаться основным игроком в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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