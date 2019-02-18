Срок отключения горячей воды в России могут сократить до трех дней

СЕГОДНЯ 09:24 2019-02-18T09:25:04+03:00

В настоящий момент идет работа по внедрению умных технологий в ЖКХ

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В России идет работа по внедрению умных технологий в сферу жилищно-коммунального хозяйства. Ожидается, что такие инновации позволят сократить срок отключения горячей воды в летний период до трех дней. Об этом сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.

"Разрабатываются технологии, связанные с оптимизацией процессов управления сетями, переключения запорной арматуры, алгоритмами отключения и переключения, которые позволяют радикально сократить сроки отключения горячей воды", - рассказал замглавы ведомства.

При этом он подчеркнул, что коммунальные компании очень заинтересованы в таких изменениях, поскольку за все две недели отключения воды службы не получают никакого дохода, да и самим людям некомфортно.

В прошлом году в отдельных крупных микрорайонах трех российских городов был проведен эксперимент. В результате специалистам все же удалось сократить срок отключения воды до трех дней. На это не пришлось тратить миллиарды - оказалось достаточно "умного подхода".

Сайт kp.ru писал о том, что речь идет внедрении временных гибких трубопроводов и переключении мощности котлов в рамках одной котельной.

"Сейчас считаем, сколько потребуется для модернизации наших городов, — анализируем планы коллег в регионах, оцениваем необходимый объем инвестиций. Часть денег уже сейчас готов вкладывать бизнес", - цитирует газета "Известия" Чибиса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="380" height="286" src="https://www.kp.ru/video/embed/447624" frameborder="0"></iframe> В Москве началось плановое отключение воды.Никита МИРОНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU