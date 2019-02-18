Стороны конфликта в Йемене договорились о передислокации войск

СЕГОДНЯ 09:40 2019-02-18T09:40:55+03:00

Речь идет о первом этапе отвода Вооруженных сил, детали второй части плана будут обсуждаться на следующем заседании комитета

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Официальные власти Йемена и представители мятежного военизированного движения "Ансар Аллах" (хуситы) смогли договориться относительно первого этапа передислокации войск. Соглашение было достигнуто после "долгих, но конструктивных" обсуждений в ходе четвертого заседания Координационного комитета, которое состоялось 16-17 февраля в городе Ходейда.

"Стороны также, в принципе, договорились о втором этапе взаимной передислокации, проведение которой будет окончательно согласовано в ходе дополнительных консультаций между руководством сторон", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ООН.

В этом же отчете сообщается, что следующее заседание Координационного комитета состоится в течение недели.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в Йемене на протяжении уже пяти лет продолжается вооруженный конфликт между повстанцами-"хуситами" и правительством.

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ИСТОЧНИК KP.RU