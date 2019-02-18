2019-02-18T09:58:29+03:00
В мире

Ирландская авиакомпания отказалась от использования российских SSJ-100

CityJet эксплуатировала семь наших самолетов в рамках лизинга на протяжении двух-трех лет
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Sukhoi Superjet 100Sukhoi Superjet 100Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ирландская авиакомпания CityJet отказалась от использования семи российских пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100 и вернула их корпорации ВЭБ.РФ. Об этом свидетельствует тот факт, что упоминание о лайнерах исчезло из раздела "Флот" сайта перевозчика.

Стоит отметить, что европейская компания получила наши SSJ100 в лизинг еще в 2016–2017 годах. На протяжении нескольких лет эти самолеты осуществляли рейсы для ряда других перевозчиков, в частности, для маршрутной сети Brussels Airlines.

Теперь же в списке находящихся в распоряжении CityJet судом значатся лишь иностранные реактивные суда - Bombardier CRJ900 и Avro RJ85, передают "Ведомости".

Стоит отметить, что информация на портале по отслеживанию самолетов flightradar24 также свидетельствует о приостановке использования российских лайнеров ирландским перевозчиков. Так, в последний раз пять SSJ-100 осуществляли рейсы в январе 2019 года. Тогда они перелетели в Дублин и Шэннон и с тех пор остаются там. Еще два лайнера отправились в Венецию осенью 2018-го. С тех пор они не покидали воздушную гавань.

Сайт kp.ru писал о том, что в настоящий момент самолеты Sukhoi Superjet 100 эксплуатируются также Мексикой. Кроме того, планировалось поставить 40 таких лайнеров иранским авиакомпаниям, однако в начале года стало известно о том, что США заблокировали сделку. Им удалось это сделать, поскольку более 10% деталей данных российских самолетов производится в Штатах.

У России новая гордость: самолет Sukhoi SuperJet-100.

ИСТОЧНИК KP.RU

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