В США шестиклассник был арестован после отказа давать клятву верности

СЕГОДНЯ 12:02 2019-02-18T12:02:45+03:00

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Шестиклассник во Флориде был арестован после того, как он отказался давать клятву верности. Это переросло в серьезный конфликт между ним, школьным руководством и даже полицией.

Ученика обвинили в нарушении школьного устава и сопротивлении местному офицеру.

Сам конфликт начался после того, как шестиклассник назвал американский флаг расистским, а национальный гимн - оскорбительным. После громкого заявления учительница спросила подростка, «почему, если здесь так плохо, он не пошел жить в другое место». На это он ответил, что он не выбирал, его сюда привезли родители, сообщает NBC.

После этих слов шокированная учительница позвала руководство школы, так как "не хотела продолжать дело с учеником".

К слову, представители школы сообщили местрому изданию The Ledger о том, что школьники могут и не участвовать в клятве. Учительница, по всей вероятности, не знала об этом нюансе, что и могло породить такой крупный конфликт.

- Она была не на своем месте. Если она чувствовала, что есть проблема с моим сыном, не стоящим за флаг, она должна была решить это по-другому, чем так, как сделала, - подчеркнула мать ученика.

Сразу после начала конфликта руководство школы попыталось успокоить шестиклассника, но, безуспешно. Офицер полиции несколько раз попросил подростка покинуть класс. Позже его пришлось силой вывести из кабинета. Когда ученика сопровождали в полицейский участок, он выкрикивал угрозы в адрес полиции и преподавателей. Однако шестиклассник отрицает это.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в четверг, 14 февраля в школе в американском штате Нью-Мексико произошла стрельба. Стрелок был оперативно задержан, никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU