2019-02-18T12:02:45+03:00
Общество

В США шестиклассник был арестован после отказа давать клятву верности

Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments7
В США шестиклассник был арестован после отказа давать клятву верностиВ США шестиклассник был арестован после отказа давать клятву верностиФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Шестиклассник во Флориде был арестован после того, как он отказался давать клятву верности. Это переросло в серьезный конфликт между ним, школьным руководством и даже полицией.

Ученика обвинили в нарушении школьного устава и сопротивлении местному офицеру.

Сам конфликт начался после того, как шестиклассник назвал американский флаг расистским, а национальный гимн - оскорбительным. После громкого заявления учительница спросила подростка, «почему, если здесь так плохо, он не пошел жить в другое место». На это он ответил, что он не выбирал, его сюда привезли родители, сообщает NBC.

После этих слов шокированная учительница позвала руководство школы, так как "не хотела продолжать дело с учеником".

К слову, представители школы сообщили местрому изданию The Ledger о том, что школьники могут и не участвовать в клятве. Учительница, по всей вероятности, не знала об этом нюансе, что и могло породить такой крупный конфликт.

- Она была не на своем месте. Если она чувствовала, что есть проблема с моим сыном, не стоящим за флаг, она должна была решить это по-другому, чем так, как сделала, - подчеркнула мать ученика.

Сразу после начала конфликта руководство школы попыталось успокоить шестиклассника, но, безуспешно. Офицер полиции несколько раз попросил подростка покинуть класс. Позже его пришлось силой вывести из кабинета. Когда ученика сопровождали в полицейский участок, он выкрикивал угрозы в адрес полиции и преподавателей. Однако шестиклассник отрицает это.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в четверг, 14 февраля в школе в американском штате Нью-Мексико произошла стрельба. Стрелок был оперативно задержан, никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Самый толстый человек в Китае сбросил за полгода более 140 килограммов
Словения может забрать российские SSJ-100 у ирландской авиакомпании
Рубль немного проиграл евро и доллару
Новые санкции ЕС против России будут введены в ближайшие недели
Песков прокомментировал скандал вокруг блокировки проектов RT в Facebook
Россиянина задержали Гаити за участие в преступной группировке
Видео испытания «космического мусорщика» попало в Сеть
Песков: США стали самой непредсказуемой страной и находятся в глубоком кризисе
Похититель картины Куинджи объяснил свой поступок желанием привлечь внимание
Испанские СМИ героизировали дивизию, участвовавшую в осаде Ленинграда
Песков: Турция демонстрирует стойкость, несмотря на угрозы США
Названа самая популярная иномарка за январь 2019 года
Звезда «Интернов» Дмитрий Митюрич получил ранение из ружья во время съемок
Зинедина Зидана назвали кандидатом на пост главного тренера «Челси»
В российском посольстве обеспокоены судьбой Скрипалей
В Донецке прогремели три взрыва
Главы МИД России и Японии провели "бурный" обмен мнениями в Мюнхене
Членов Европарламента не пустили на территорию Венесуэлы
Поправки к газовой директиве ЕС оставят "Северный поток-2" полупустым
Ирландская авиакомпания отказалась от использования российских SSJ-100
Стороны конфликта в Йемене договорились о передислокации войск
Срок отключения горячей воды в России могут сократить до трех дней
Два автомобиля были повреждены при падении деревьев в Москве
Spiegel поставил под сомнение мировое лидерство США
ЦБ хочет контролировать трейдеров нефтепродуктов, чтобы избежать скачков цен
Пять человек попали в больницу после стрельбы в Новом Орлеане
Автоэксперты отмечают гонку цен на машины в России