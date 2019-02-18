Рубль немного проиграл евро и доллару

СЕГОДНЯ 13:15 2019-02-18T13:15:19+03:00

На открытии торгов Московской биржи курс евро подорожал на 8 копеек, доллар - на 7 копеек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На открытии торгов Московской биржи курс евро подорожал на 8 копеек, доллар - на 7 копеек

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После укрепления по итогам пятничных торгов, рубль начал немного дешеветь к бивалютной корзине и немного уступать доллару и евро. Такую тенденцию можно было заметить на открытии торгов Московской биржи.

По сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов курс доллара к рублю увеличился на 7 копеек и составил 66,37 рубля. Что касается евро, то он поднялся на 8 копеек и достиг отметки 75 рублей.

На открытии торгов Индекс Мосбиржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,08%, до уровня в 2492,19 пункта. Однако, основной индикатор фондового рынка России (индекс РТС) поднялся на 0,57% и составил 1184,15 пункта.

Напомни, что в пятницу, 15 февраля, рубль в ходе торгов на Московской бирже слабо и разнонаправленно менялся к доллару и евро. По мнению экспертов, в настоящее время рынок стабилизируется после ощутимого падения курса российской национальной валюты из-за новостей о возможных новых санкциях США.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, на днях американские сенаторы вновь взялись за обсуждение очередного пакета антироссийских санкций. Отмечалось, нынешний проект - более жесткая версия законопроекта, представленного в августе прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU