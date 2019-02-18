Союз журналистов России прокомментировали блокировку проектов RT в Facebook

СЕГОДНЯ 15:51 2019-02-18T15:54:26+03:00

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В понедельник, 18 февраля, Союз журналистов России (СЖР) прокомментировал блокировку проектов телеканала RT в социальной сети Facebook.

Так, секретарь общественного объединения Тимур Шафир назвал подобные действия выдавливанием российского канала с международного медийного поля. При этом он связал блокировку с «зачисткой» информационного пространства от альтернативных точек зрения.

«Блокировка одного из проектов RT в Facebook является очередным этапом давления и выдавливания компании с международного медийного поля. Что, по мнению инициаторов блокировки и их координаторов, требует зачистки пространства от альтернативных взглядов на процессы, происходящие в мире», - сказал Шафир ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Facebook заблокировал четыре проекта Russia Today без предварительных оповещений. Главный редактор RT Маргарита Симоньян уверена, что страницы убрали из общего доступа по запросу телеканала CNN. По ее мнению, американская социальная сеть и телеканал действуют как орудие цензуры госдепартамента США.

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ИСТОЧНИК KP.RU