Китай получит новые ракеты С-400 взамен попавших в шторм

СЕГОДНЯ 16:51 2019-02-18T16:51:40+03:00

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В рамках контракта с Китаем взамен поврежденных ракет для систем ПВО С-400 изготавливаются новые. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов на пресс-конференции в понедельник, 18 февраля.

По словам Чемезова, зенитные управляемые ракеты, которые должны были быть по контракту отправлены в Китай в рамках поставок дивизионов С-400, попали в шторм и были повреждены. В результате «Ростеху» пришлось их уничтожить.

«Контракт давно подписан. Мы должны уже были все поставить. К сожалению, произошла авария. Судно, которое везло эти ракеты, попало в шторм. Вынуждены были эти все ракеты уничтожить, сейчас изготавливаем новые», - сообщил глава «Ростеха» журналистам, отвечая на вопрос о ходе реализации контракта по С-400 для Китая.

Напомним, Китай получил первый полковой комплект российских зенитно-ракетных систем большой дальности С-400 в апреле прошлого года. о контракте с Китаем на поставку российских ЗРС С-400 стало известно в ноябре 2014 года. КНР стала первым зарубежным покупателем этих комплексов противовоздушной обороны, сумма сделки превысила 3 млрд долларов. Также заинтересованность в приобретении С-400 выразили Турция, Индия и Саудовская Аравия.

ИСТОЧНИК KP.RU