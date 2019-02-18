Страны ЕС достигли политического консенсуса по новым санкциям против России

СЕГОДНЯ 18:26 2019-02-18T18:26:57+03:00

Как отметила глава европейской дипломатии Федерика Могерини, формальный процесс завершится в ближайшие дни

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Глава европейской дипломатии Федерика Могерини, выступая в понедельник, 18 февраля, на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел стран ЕС, заявила, что члены сообщества достигли политического консенсуса по новым санкциям против России.

«Я могу подтвердить, что есть политический консенсус по новым мерам - индивидуальным санкциям против России. Формальный процесс завершится в ближайшие дни», - приводит слова Могерини ТАСС.

Таким образом, как ожидается, в скором времени черный список Евросоюза пополнится именами еще восьми россиян.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, на днях глава МИД Австрии Карин Кнайсль раскрыла детали новых антироссийских санкций ЕС. Как заявила дипломат, очередные ограничительные меры в отношении нашей страны будут «мягкими», так как затронут не экономику, а конкретных лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU