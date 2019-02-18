МИД РФ: блокировка акантов RT - давления на неугодные Вашингтону СМИ

СЕГОДНЯ 18:59 2019-02-18T18:59:43+03:00

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Блокировка аккаунтов в Facebook, связанных с RT, демонстрирует усиливающийся тренд в направлении цензуры в интернете и является очередным актом давления Вашингтона на неугодные источники информации. Об этом заявили в российском дипломатическом ведомстве.

В официальном заявление департамент информации и печати МИД РФ назвал инцидент очередным «актом прямого и юридически необоснованного давления на неугодные официальному Вашингтону источники информации».

«Очевидно, что этот тренд в направлении цензуры в интернете лишь усиливается, несмотря на постоянные призывы со стороны Запада соблюдать свободу в цифровой и информационной среде», - говорится в комментарии департамента.

В МИД сообщили, что считают «неприемлемой ситуацию», в которой Facebook «в авторитарной и непрозрачной манере осуществляет блокировку аккаунтов», нарушая тем самым общепринятые принципы свободы выражения мнения и равного доступа к информации.

Ведомство призвало к реакции «профильные международные структуры, прежде всего представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ». «Хотелось бы также услышать оценку такого "свободного" интернета по-американски со стороны международных правозащитных организаций», - отметили в министерстве.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Facebook заблокировал четыре проекта Russia Today без предварительных оповещений. Главный редактор RT Маргарита Симоньян уверена, что страницы убрали из общего доступа по запросу телеканала CNN. По ее мнению, американская социальная сеть и телеканал действуют как орудие цензуры госдепартамента США.

ИСТОЧНИК KP.RU