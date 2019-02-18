2019-02-18T18:56:56+03:00
Политика

МИД РФ прокомментировал планы США доставить гумпомощь Венесуэле

Как заметила представитель дипведомства Мария Захарова, Вашингтон мог бы помочь венесуэльцам, если бы просто снял санкции с республики
Дарья ИВАШКИНА
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МИД РФ прокомментировал планы США доставить гумпомощь ВенесуэлеМИД РФ прокомментировал планы США доставить гумпомощь ВенесуэлеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В понедельник, 18 февраля, в МИД РФ прокомментировали намерения США доставить 23 февраля «некие гуманитарные грузы» в Венесуэлу. Как заметила официальный представитель дипведомства Мария Захарова, Вашингтон мог бы действительно помочь венесуэльцам, если бы просто снял санкции с республики и разблокировал счета ее госпредприятий в американских банках.

«Не правильнее было бы, вместо лицемерной попытки ввезти "помощь" на пару сотен миллионов долларов снять блокирование счетов венесуэльских госпредприятий в американских банках на 11 миллиардов долларов США или средств и активов корпорации PDVSA на семь миллиардов долларов?» - приводит слова Захаровой сайт министерства иностранных дел РФ.

При этом в Москве считают, что в данном случае речь идет не о доставке гуманитарной помощи, а о «срежиссированной провокации и спекулировании на благородной цели». «С учетом позиции, занятой по данному поводу законными властями страны, авторы действия имеют в виду "идти на прорыв", провоцируя пограничников и военнослужащих на применение силы. Расчет - или на раскол в среде военных или на знаковые жертвы» - отметила представитель МИД России.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, накануне стало известно, что США уже доставили «гуманитарную помощь» в колумбийский город Кукута, расположенный на границе с боливарианской республикой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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