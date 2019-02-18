2019-02-18T19:19:29+03:00
Политика

Медведев утвердил систему присвоения гостиницам звезд

Также премьер поручил провести необходимые консультации с отраслью
Дарья ИВАШКИНА
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Премьер-министр РФ Дмитрий МедведевПремьер-министр РФ Дмитрий МедведевФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в понедельник, 18 февраля, на совещании с вице-премьерами, заявил, что уже утвердил положение об обязательном присвоении звезд гостиницам.

«Теперь все отели должны будут получать так называемые звезды, причем в обязательном порядке», - сказал глава кабмина, отметив при этом, что ранее процедура классификации средств размещения была добровольной.

Также председатель правительства поручил вице-премьеру Ольге Голодец, курирующей сферу туризма, провести необходимые консультации с отраслью. При этом Медведев попросил не закрываться от «разумных предложений». «Действительно, если там будут какие-то разумные предложения, то не нужно от них закрываться, можно будет их тогда учесть и соответствующее положение (о классификации гостиниц) изменить», - приводит слова премьера ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в феврале прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон об обязательной классификации гостиниц, пляжей и горнолыжных трасс. Согласно этому документу, с 2019 года под действие закона подпадут только крупные, а с 2021 - все российские отели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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