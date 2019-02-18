Американский самолет провел разведку вблизи Крыма

СЕГОДНЯ 19:47 2019-02-18T19:47:36+03:00

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В понедельник, 18 февраля, появилась информация о том, что самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V провел разведывательный полет вблизи Крыма. Как выяснилось, американское воздушное судно около трех часов курсировало вдоль побережья российского полуострова.

По данным мониторингового ресурса PlaneRadar, в 08:35 мск RC-135V вылетел с авиабазы Суда-бэй, расположенной на греческом острове Крит, а спустя десять минут уже был над Черным морем. При этом в 09:30 мск самолет начал разведку и в итоге он несколько раз облетел границы полуострова.

Отметим, в последнее время активность американских самолетов-разведчиков у российских границ увеличилась. К примеру, как ранее сообщал сайт kp.ru, 5 февраля вблизи Крыма был замечен самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия EP-3E Aries II.

ИСТОЧНИК KP.RU