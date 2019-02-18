Общественная палата РФ попросит ОБСЕ дать оценку «синдрому RT» в США

СЕГОДНЯ 21:00 2019-02-18T21:00:41+03:00

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В понедельник, 18 февраля, стало известно о намерении Общественной палаты РФ попросить международные организации отреагировать на блокировку проектов RT в Facebook.

Как заметила глава комиссии по развитию общественной дипломатии и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина, американские СМИ и политики все чаще используют «антидемократические методы» для борьбы с народной популярностью RT. «От имени комиссии мы обратимся в ОБСЕ, международную ассоциацию по защите свободы слова, международную федерацию журналистов и международную организацию журналистов с просьбой дать публичную оценку этой ситуации с "синдромом RT" в США», - сказала Сутормина РИА Новости.

Также собеседница агентства отметила, что блокировка проектов RT не только нарушает принципы работы журналистов и журналистики, но и права граждан на информацию и свободу слова.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Facebook заблокировал четыре проекта Russia Today. При этом соцсеть о блокировке не оповещала и не сообщила причину такого решения. Кстати, аккаунты были заблокированы в течение нескольких часов после материала телеканала CNN. Как считает главный редактор RT Маргарита Симоньян, Facebook и CNN действуют как орудие цензуры госдепартамента США.

ИСТОЧНИК KP.RU