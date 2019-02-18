В Госдуме уверены, что решение о новых санкциях ЕС против России продавили США
В понедельник, 18 февраля, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал решение Евросоюза о новых санкциях против России. По его мнению, за этим решением, как и за инцидентом в Керченском проливе, который стал поводом для очередных ограничительных мер, стоят США.
«"Политический консенсус" стран ЕС по новым санкциям против России очевидно был продавлен США. Сомнений в том, что именно Вашингтон стоит за провокацией в Керченской проливе, практически не остается. Украина - сегодня территория внешнего управления», - цитирует Слуцкого ТАСС.
При этом депутат выразил сожаления по поводу того, что Евросоюз опять ведет несамостоятельную политику и «приносит в жертву собственные интересы в угоду евроатлантической солидарности».
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что страны-члены ЕС достигли политического консенсуса по новым санкциям против России.
5 наивных вопросов: Провокация в Керченском проливе.
ИСТОЧНИК KP.RU