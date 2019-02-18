2019-02-18T22:54:55+03:00
Происшествия

Водитель такси пострадал при столкновении с грузовиком на МКАД

В результате ДТП мужчина оказался зажат в салоне легковушки [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Водитель такси пострадал при столкновении с грузовиком на МКАДВодитель такси пострадал при столкновении с грузовиком на МКАДФото: кадр с видео
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В понедельник, 18 февраля, серьезное ДТП случилось на МКАД. На 47-м километре кольцевой автодороги такси на большой скорости влетело в грузовик «МАЗ».

Как рассказали «Комсомольской правде» очевидцы аварии, удар был такой силы, что водитель легковушки оказался зажат в салоне своего автомобиля. При этом спасателям пришлось воспользоваться авторезом, чтобы срезать крышу машины и извлечь оттуда пострадавшего. По словам свидетелей происшествия, в итоге водителя такси в тяжелом состоянии увезли на скорой.

На видео, которыми с «КП» поделились очевидцы, видно, насколько серьезные повреждения получил легковой автомобиль. Судя по этим записям, при столкновении практически вся передняя часть такси «ушла» под фуру.

На МКАДе такси на большой скорости влетело в грузовик.В результате удар был такой силы, что спасателям пришлось срезать крышу машины, чтобы достать пострадавшего водителя.

Кстати, стоит отметить, что после инцидента в районе ДТП образовалась серьезная пробка.

Между тем это уже далеко не первая авария на МКАД. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в начале января на 18-м километре внутренней стороны кольцевой автодороги легковой автомобиль столкнулся с фургоном. Тогда также пострадал один человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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