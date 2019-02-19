Власти 16 американских штатов подали в суд на Трампа

СЕГОДНЯ 07:09 2019-02-19T07:26:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Власти 16 американских штатов подали в один из окружных судов Калифорнии иск с требованием ввести временный запрет на исполнение указа президента США о введении режима чрезвычайного положения на южной границе страны, сообщает газета The New York Times со ссылкой на офис главного прокурора Калифорнии Хавьера Бесерры.

По данным издания, кроме главы Белого дома Дональда Трампа, ответчиками в иске также называются, министры обороны, финансов и внутренней безопасности Соединенных Штатов. Отмечается, что таким образом истцы рассчитывают не допустить того, чтобы деньги на строительство «стены Трампа» были выделены из бюджета без согласия конгресса.

Напомним, как писал сайт kp.ru, документ, который вводит режим ЧП на границе с Мексикой, президент США подписал в минувшую пятницу, 15 февраля. После этого демократы палаты представителей конгресса инициировали в отношении администрации Трампа расследование, обвинив хозяина Овального кабинета в «безрассудном пренебрежении принципом разделения властей и собственными обязанностями».

ИСТОЧНИК KP.RU