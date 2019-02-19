2019-02-19T09:00:10+03:00
В мире

Украина призвала отменить прокат российского фильма «Т-34» в США

В посольстве незалежной в Вашингтоне считают, что картина «популяризирует современную агрессию РФ» [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Российский фильм «Т-34» повествует о подвиге российских танкистов в годы Великой Отечественной войныРоссийский фильм «Т-34» повествует о подвиге российских танкистов в годы Великой Отечественной войныФото: кадр из фильма
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Во вторник, 19 февраля, посольство Украины в США потребовало от американских кинотеатров отменить показ фильма «Т-34», повествующего о подвиге российских танкистов в годы Великой Отечественной войны.

Дело в том, что, по мнению украинских дипломатов, картина каким-то образом «популяризирует современную агрессию России». Более того, сотрудники диппредставительства незалежной уверены, что создатели киноленты якобы используют для достижения своей цели «историческую память о героях Второй мировой войны».

«Посольство призывает кинотеатры пересмотреть свои намерения показать данную картину», - говорится на официальной странице посольства Украины в США в Facebook.

Кстати, отметим, как сообщал сайт kp.ru, российский военно-приключенческий боевик режиссера Алексея Сидорова «Т-34» стремительно ворвался в 2019 год. Фильм появился в прокате 1 января и за первую неделю собрал более одного миллиарда рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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