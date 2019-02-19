В Индии два военных самолета столкнулись в воздухе

СЕГОДНЯ 11:25 2019-02-19T11:25:46+03:00

В Индии столкнулись два военных самолета Фото: кадр с видео

ЧП случилось во время подготовки к авиасалону Aero India-2019 [видео]

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Во вторник, 19 февраля, стало известно о столкновении двух самолетов авиационно-пилотажной группы «Сурья Киран» военно-воздушных сил (ВВС) Индии.

Как выяснилось, ЧП случилось в небе над авиабазой Елаханка, расположенной неподалеку от индийского города Бангалор. Причем инцидент произошел во время тренировочного полета: пилоты потерпевших крушение воздушных судов готовились к авиасалону Aero India-2019.

Между тем обоим летчикам удалось выжить. Они вовремя успели катапультировались, сообщает местное агентство ANI.

О причине катастрофы пока не сообщается.

Два самолета пилотажной группы ВВС Индии разбились в Бангалоре.

Кстати, отметим, это далеко не первый подобный случай в мире. К примеру, как писал сайт kp.ru, в августе прошлого года в сети появилось видео с места крушения двух легкомоторных самолетов, произошедшего в Румынии перед началом авиашоу.

ИСТОЧНИК KP.RU