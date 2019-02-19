Сахалинская облдума об опросе ВЦИОМ: 96% жителей Курил высказались однозначно - Россия никому ничего не должна

СЕГОДНЯ 11:45 2019-02-19T11:45:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Зампред Сахалинской областной Думы Александр Ивашов прокомментировал опрос ВЦИОМ, который показал, что абсолютное большинство жителей Южных Курил выступают против передачи островов Японии. В частности, как заметил политик, целостность страны вообще не должна обсуждаться, так как для этого нет никаких предпосылок.

- Свое мнение Сахалинская областная Дума выразила сегодня на внеочередном заседании, приняв заявление со ссылкой на результаты ВЦИОМ, причем, не первое, а очередное за последние несколько созывов и несколько лет. О том, что целостность страны не должна обсуждаться. Для этого нет никаких предпосылок. Вопрос для нас и для жителей Курильских островов такой, в принципе, не стоит с юридической точки зрения. И с какой-либо другой. Поэтому у нас однозначное заявление о том, что Курилы наши и будут нашими всегда, если кратко сказать. Такое заявление мы сегодня приняли постановлением сахалинской областной Думой официально и единогласно, - сказал Ивашов, слова которого приводит сайт kp.ru.

Также заместитель председателя Сахалинской областной Думы подчеркнул, что реакция жителей Курильских островов «вполне понятна», ведь в последнее время их регион достаточно активно развивается.

- Второй момент. Реакция жителей Курильских островов для нас тоже вполне понятна, потому что мы очень плотно работаем с Курильскими островами, в том числе, и в рамках программы: есть федеральная программа по развитию Курильских островов, есть различные мероприятия в наших бюджетах муниципальных, в областном. И за последние несколько лет там существенно изменилось и качество жизни, и если говорить, то построено большое количество объектов социальной инфраструктуры: это и школы, и детские сады, и реконструкция, капитальные ремонты объектов здравоохранения. Ведутся сегодня работы по асфальтированию населенных пунктов. Создаются, в том числе, с помощью бюджетных средств через систему субсидий и корпораций развития, территории опережающего развития новые рабочие места, новые производства. Продолжается развития инженерной инфраструктуры, направленной на обеспечение стабильного качества оказания коммунальных услуг. Строительство жилья идет очень серьезными темпами. Люди это все видят. Население Курильских островов увеличивается. И для нас было понятно, что большинство, для них этот вопрос никогда не стоял и не будет стоять. Можно много говорить о взаимном каком-то освоении, о каких-то экономических проектах, о социальных проектах и так далее. Но вопрос территориальной целостности для наших людей там не стоит, - добавил Александр Ивашов.

Кроме того, политик отметил, что 96% жителей Курил высказались однозначно - Россия никому ничего не должна.

- Опрос ВЦИОМ, сплошной опрос подтвердил это и как по количеству опрошенных, и как по качеству этого опроса. 96% высказались однозначно, что Россия никому ничего не должна, по их мнению, - заявил зампред Сахалинской облдумы.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно, что ВЦИОМ провел опрос среди населения Южных Курил (островов Кунашир, Шикотан и Итуруп). Главный вопрос звучал так: «Как Вы считаете, Россия должна или не должна передать Японии южные острова Курильской гряды?». В результате выяснилось, что у 96% опрошенных принадлежность островов России не вызывает сомнений.

ИСТОЧНИК KP.RU