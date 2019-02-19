Пес разбившегося футболиста Эмилиано Салы пришел на похороны хозяина

СЕГОДНЯ 12:06 2019-02-19T12:06:14+03:00

Черного лабрадора привела сестра спортсмена, она же будет ухаживать за любимцем брата

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С аргентинским футболистом Эмилиано Салой простились 16 февраля. Трогательная церемония прощания со спортсменом, погибшем в авиакатастрофе, собрала в маленьком городке Прогресо сотни человек. Среди гостей траурной церемонии был замечен любимец Эмилиано, черный лабрадор Нала.

Животное привела сестра спортсмена, чтобы друзья могли попрощаться. Теперь Ромина будет ухаживать за питомцем брата. Сразу после исчезновения самолета, на котором летел Сала, девушка забрала собаку к себе.

emilianosala9 Эмилиано редко разлучался с Налой, на этот раз он летел один

— Мы никогда и не думали отдавать Налу в приют. Проясняю это, чтобы люди не беспокоились, — рассказала журналистам убитая горем Ромина.

Самолет игрока валлийского клуба «Кардифф Сити» пропал с радаров вечером 21 января. Эмилиано Сала летел из французского Нанта в британский Кардифф, но до места назначения не добрался. Поисковая операция длилась несколько недели. В итоге обломки самолета удалось отыскать на дне Ла-Манша. Криминалисты подтвердили, что футболист и пилот погибли, сообщает Пятый канал.

7 февраля спасатели извлекли тело футболиста со дна Ла-Манша. Оно находилось на глубине в 63 метра. Тело пилота самолета Дэвида Ибботсонатак и не было найдено.

Эксперты допускают, что легкомоторный самолет Piper-Malibu пропал с радаров и рухнул в воду из-за скопившейся наледи на крыльях. Судно потеряло подъемную силу, устремившись к земле. Совершить посадку на воду не было возможности.

ИСТОЧНИК KP.RU