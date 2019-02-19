2019-02-19T12:20:27+03:00
Экономика

Курс рубля укрепился по отношению к евро и доллару

На открытии торгов Московской биржи курс евро подешевел на 9,8 копейки, доллара - на 75 копеек
Елена Гильманова
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Рубль укрепился по отношению к евро и долларуРубль укрепился по отношению к евро и долларуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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После ослабления по итогам торгов в понедельник, 18 февраля, рубль укрепился по отношению к доллару и евро. Такую тенденцию можно было заметить на открытии торгов Московской биржи во вторник, 19 февраля.

По сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов курс доллара к рублю подешевел на 75 копеек. Первые сделки по доллару прошли в диапазоне 66,27 - 66,36 рублей. Что касается евро, то он подешевел на 9,8 копейки и достиг отметки 74,88 рублей.

Стоимость бивалютной корзины опустилась на 4,8 копейки к уровню закрытия понедельника, до 70,15 рубля.

Эксперты связывают укрепление рубля на старте торгов вторника с позитивной динамики на рынке энергоносителей. Как передает «Интерфакс», среди благоприятных факторов эксперты отметили информацию о сокращении экспорта нефти Саудовской Аравией и сигналы продвижения США и Китая в торговых переговорах.

Напомним, как ранее сообщал kp.ru, в пятницу, 15 февраля, курс доллара к рублю увеличился на 7 копеек и составил 66,37 рубля, а евро поднялся на 8 копеек и достиг отметки 75 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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