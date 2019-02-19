Госдума вступилась за должников по ипотеке

СЕГОДНЯ 12:35 2019-02-19T12:35:42+03:00

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В Госдуме приняли закон, который облегчит жизнь должников по ипотеке. Теперь супруги, которые столкнулись с проблемами в выплатах, не должны будут каждый вносить исполнительский сбор в размере 7% от суммы долга. Эта сумма будет общая на двоих.

В Госдуме объясняют, что от уплаты исполнительского сбора освобождаются должники, которые выплатили ипотечный кредит в полном объеме в соответствии с законом об ипотечном кредитовании, и те, кто стал участником государственных программ помощи заемщикам.

Речь идет о том случае, если у семьи возникли проблемы и они не смогли погасить ипотеку. Долг передается в службу судебных приставов и получается, что помимо основного займа и процентов созаемщики каждый должны внести по 7% в качестве исполнительского сбора.

-Порой сумма набегает очень внушительная, десятка, а иногда и сотни тысяч рублей. Принятый нами закон эту норму отменяет — теперь исполнительский сбор составит 7% со всех солидарных должников вместе взятых, — описал нововведение председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Данные меры поддержал людей, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Закон вносит изменения в положение «Об исполнительном производстве». И дополняет перечень случаев, при которых исполнительский сбор не взыскивается, новым: теперь граждане, которые проходят процедуру банкротства или реструктуризацию ипотечного займа не будут платить пошлины, пишет ФАН.

До сих пор крайняя мера - потеря квартиры - представлялась скорее страшным сном, чем суровой реальностью: банкиры признавали, что закон такой жесткий вариант, конечно, предусматривает, но ни одного случая из практики припомнить не могли. И вот - началось...

ИСТОЧНИК KP.RU