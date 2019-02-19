2019-02-19T12:58:27+03:00
Звезды

Queen выступит на вручении премии «Оскар»

Церемония пройдет 24 февраля в Лос-Анджелесе [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Группа Queen и Адам ЛамбертГруппа Queen и Адам ЛамбертФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Британская группа Queen выступит на церемонии вручения кинопремии «Оскар», которая пройдет в ближайшее воскресенье, 24 февраля, в Лос-Анджелесе. При этом, как уточнили в Американской академии киноискусств, вокальные партии исполнит певец Адам Ламберт, с которым гитарист Брайан Мэй и барабанщик Роджер Тэйлор сотрудничают уже на протяжении десяти лет.

«Это происходит в действительности или это всего лишь фантазия? Мы приветствуем группу Queen и вокалиста Адама Ламберта на церемонии вручения "Оскара"», - говорится в официальном Twitter киноакадемии.

Стоит отметить, что в этом году одним из главных претендентов на «Оскар» в категории «Лучший фильм» является картина Брайана Сингера «Богемская рапсодия», которая повествует о пути группы Queen и ее вокалиста Фредди Меркьюри к успеху.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, у «Богемской рапсодии» уже есть престижные награды: недавно картина получила «Золотой глобус» в номинации «Лучший драматический фильм».

Богемская рапсодия Официальный трейлер 2 HD.Богемская рапсодия Официальный трейлер 2 HD

ИСТОЧНИК KP.RU

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