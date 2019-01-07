2019-01-07T07:48:33+03:00
Звезды

"Богемская рапсодия" получила "Золотой глобус" в номинации "Лучшая драма"

Конкурентами ленты были картины "Звезда родилась", "Черная пантера", "Если Бил-стрит могла бы заговорить" и "Черный клановец"
Александр ДЖУМАЕВ
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Исполнитель главной роли в "Рапсодии" Рами Малек (слева) получил "Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический актер".Исполнитель главной роли в "Рапсодии" Рами Малек (слева) получил "Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический актер".Фото: кадр из фильма
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Фильм "Богемская рапсодия" Брайана Сингера завоевал "Золотой глобус" в номинации "Лучшая драма". Награждение состоялось в рамках 76-й церемонии награждения, проходящей в Лос-Анджелесе.

Богемская рапсодия ..

На титул лучшей драмы по версии жюри претендовали такие фильмы, как "Звезда родилась" режиссера Брэдли Купера, "Черная пантера" Райана Куглера, "Если Бил-стрит могла бы заговорить" Барри Дженкинса и "Черный клановец" Спайка Ли. Исполнитель главной роли в "Рапсодии" Рами Малек, в свою очередь, получил "Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический актер".

Фильм посвящен истории рок-группы Queen: ее пути к успеху, кризису и воссоединению перед концертом Live Aid, который состоялся в 1985 году. Этот концерт стал одним из самых известных и масштабных в истории рок-музыки.

Сайт kp.ru ранее сообщал о других лауреатах престижной премии. Лучшим режиссером по версии жюри "Золотого глобуса" стал мексиканец Альфонсо Куарон; его картина "Рим" была названа лучшим фильмом на иностранном языке. Звания лучшего мультфильма был удостоен "Человек-паук: Через вселенные", тогда как лучшим актером сериала по версии жюри стал Майкл Дуглас.

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