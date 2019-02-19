2019-02-19T13:11:52+03:00
Политика

Богданов: ИГ* превращается в вербовочную сеть

По словам замглавы МИД РФ, теряя территории боевики начали заниматься диверсией и вербовкой, в том числе в странах, куда возвращаются боевики
Елена Гильманова
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Замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Фото: Александр Щербак/ТАССЗамглавы МИД РФ Михаил Богданов. Фото: Александр Щербак/ТАСС
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После утраты территорий в Ираке и Сирии боевики запрещенной в России группировки «Исламское государство»* начали развёртывание вербовочной сети, в том числе в странах, в которые они возвращаются. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Михаил Богданов в ходе конференции «Ближний Восток: новый этап, старые проблемы?» дискуссионного клуба «Валдай».

По словам министра, ситуация в Сирии усложняется уже сейчас. После потери территорий ИГ* превращается «в подпольную террористическую сеть». Богданов отметил, что речь идет, о их «переориентации на развертывание диверсий и вербовочной деятельности, в том числе в странах, куда возвращаются боевики».

«Особенно активизировались террористы в пропагандистской сфере, рассчитывая с учетом сохраняющейся социально-экономической напряженности во многих странах обеспечить приток в свои ряды свежих сил, укрепить оперативные возможности», - подчеркнул замглавы МИД.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что хребет террористической организации сломан, но остаются еще разрозненные отряды, которым нельзя дать объединиться. Глава МИД отметил Лавров, что в Ираке сейчас с большим трудом удается собрать некогда целостное государство, при этом глава "проблемы там остаются колоссальные".

* Террористическая организация, запрещенная в России

ИСТОЧНИК KP.RU

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