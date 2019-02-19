Берни Сандерс объявил о намерении повторно баллотироваться на пост президента США

СЕГОДНЯ 16:53 2019-02-19T16:53:25+03:00

Американский сенатор заявил, что в ходе предвыборной кампании намерен выступать против идей и инициатив Трампа

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Сенатор-демократ от штата Вермонт Берни Сандерс во вторник, 19 февраля, объявил о намерении вновь баллотироваться на пост американского президента на выборах 2020 года.

«Мы начали политическую революцию в кампании 2016 года, и сейчас настало время двигаться вперед», - объявил он в эфире радиостанции Vermont Public Radio.

Сандерс будет бороться за пост президента, выступая от Демократической партии США.

По словам сенатора, «нынешний обитатель Белого дома позорит страну» и является лжецом. Поэтому в ходе предвыборной кампании Сандерс намерен выступать против идей и инициатив нынешнего президента Дональда Трампа.

«Я думаю, он патологический лжец. Я также думаю, что он расист, сексист, гомофоб, ксенофоб, который набирает дешевые политические очки, издеваясь над меньшинствами, чаще всего, над мигрантами без документов», - заявил Сандерс.

Берни Сандерс баллотировался на пост главы государства Соединенных Штатов в 2016 году от Демократической партии. Тогда он проиграл экс-Госсекретарю Хиллари Клинтон в ходе праймериз.

ИСТОЧНИК KP.RU