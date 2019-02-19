Мэр столицы Франции о смерти Лагерфельда: "Он был Парижем"

СЕГОДНЯ 17:24 2019-02-19T17:24:42+03:00

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Немецкий кутюрье Карл Лагерфельд был не просто воплощением столицы мировой моды, он сам был Парижем. Именно такими словами мэр крупнейшего французского города Анн Идальго прокомментировала смерть знаменитого дизайнера.

"Я испытываю невероятную печать в связи с объявлением о смерти Карла Лагерфельда - великого художника и чувствительного друга, который всю свою жизнь сопровождал женщин на пути к свободе и утверждению", - написала градоначальница в своем микроблоге в Twitter.

По мнению Идальго, немецкий модельер был настоящим гением и всегда творил со страстью и стремлением к совершенству, а потому умел придавать цвета и формы утонченности всем своим работам.

"Он был не просто воплощением Парижа - он был Парижем", - подытожила мэр города.

При этом она напоследок поблагодарила Лагерфельда за его великолепную работу длиною в жизнь и принесла соболезнования членам команды модного дома Chanel, в котором немецкий кутюрье на протяжении многих лет работал дизайнером.

Сайт kp.ru писал о том, что в последние недели 85-летний Карл Лагерфельд неуклонно угасал и уже не выходил к зрителям после показов. И вот во вторник, 19 февраля, стало известно о его смерти, причиной которой стала продолжительная болезнь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="380" height="286" src="https://www.kp.ru/video/embed/436296" frameborder="0"></iframe> Карл Лагерфельд представил в Москве новый календарь Pirelli.Мила СТРИЖ

ИСТОЧНИК KP.RU