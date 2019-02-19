Кудрин перечислил возможные последствия новых санкций США против России

СЕГОДНЯ 17:38 2019-02-19T17:38:00+03:00

По мнению главы Счетной палаты, наша страна уже сейчас несет потери от ограничительных мер

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Новые антироссийские санкции со стороны США приведут к возникновению шокового состояния в экономике страны и потребуют очередной адаптации. Такое мнение высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

По его словам, российским предприятиям удалось приспособиться к ранее введенным ограничительным мерам, однако новое давление со стороны американцев будет иметь свои последствия.

"К сожалению, любые новые санкции вызовут новые шоки и потребность в новой адаптации. И они могут быть жестче, чем сейчас", - заявил Кудрин.

При этом экономист подчеркнул, что наша страна уже сейчас несет потери от ограничительных мер. Так, введенные в прошлом году санкции оказали влияние не только на рынок, но и на настроения инвесторов.

"Влияние не острое, не шоковое, но мы не добираем инвестиций и экономический рост. Те задачи, которые мы перед собой ставим в части повышения темпов роста выше среднемировых их сложнее достигать", - цитирует ТАСС главу ведомства.

Сайт kp.ru писал о том. что в Вашингтоне готовят очередной пакет ограничительных мер, которые коснутся российских банков и энергетических проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU