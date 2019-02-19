Россия направила Британии ноту из-за интервью с родными погибшей в Эймсбери

СЕГОДНЯ 19:10 2019-02-19T19:10:47+03:00

В посольстве РФ в Лондоне сообщили, что публикация связана с инцидентами в Солсбери и Эймсбери и отражает «закрытый» сценарий, по которому ведется расследование

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Посольство России в Великобритании направило в МИД Соединенного Королевства очередную ноту относительно инцидентов в Солсбери и Эймсбери.

В документе внимание британской стороны обращено на опубликованное 16 февраля в газете Guardian интервью с родителями якобы отравленной в июле прошлого года гражданки Великобритании Стерджесс. Они возлагают вину за «нетранспарентное расследование» и считают правительство королевства причастным к гибели дочери.

«В ноте подчеркивается, что по такому же "закрытому" сценарию ведется расследование инцидента в Солсбери: британская сторона до сих пор не предоставила какого-либо официального доклада о следственных действиях по "делу Скрипалей"», - говорится в комментарии посольства.

Ранее, 16 февраля в представительстве России в Лондоне появился пресс-релиз с комментарием публикации в Guardian. Посольство указало на то, что «многочисленные вопросы о трагедии в Эймсбери остаются без ответа, британские власти тщательно скрывают обстоятельства произошедшего». В ведомстве отметили кремирование погибшей, которое исключает возможность дальнейших следственных действий или перепроверки первичных данных о причинах смерти британки.

«Все это – элементы общей линии британских властей на засекречивание информации, которая могла бы пролить свет на то, что в действительности произошло в Солсбери и Эймсбери. Вместо того, чтобы вводить в заблуждение британскую и российскую общественность, официальный Лондон должен, наконец, представить России и международному сообществу результаты расследования» - говорится в пресс-релизе.

В посольстве России выразили готовность в случае заинтересованности семьи Стерджесс показать им все официальные запросы, которые были направлены в Форин Офис, но были «просто проигнорированы британской дипломатической службой».

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ИСТОЧНИК KP.RU