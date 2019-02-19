Умер Борис Яшин - советский актер и кинорежиссер

СЕГОДНЯ 19:09 2019-02-19T19:09:23+03:00

В понедельник, 18 февраля, на 87-ом году жизни умер Борис Яшин

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В минувший понедельник, 18 февраля, умер Борис Яшин - известный советский актер, сценарист и режиссер игрового кино. О смерти мужчины сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.

"18 февраля на 87-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги - члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Бориса Владимировича Яшина", - говорится в публикации на сайте СКР.

Известно, что прощание с прощание с сотрудником киностудии "Мосфильм" состоится в пятницу, 22 февраля, в храме Архангела Михаила в Тропареве. Начало церемонии отпевания запланировано на 12:00 по мск.

Борис Яшин родился 10 мая 1932 года в Баку. В 1962 году он окончил режиссерский факультет Всероссийского государственного института кинематографии, а в 1964 году стал режиссером киностудии "Мосфильм".

Среди его работ фильмы "Осенние свадьбы", "Город первой любви", "Я за тебя отвечаю", "Аэропорт со служебного входа", "Дом на Рождественском бульваре", "Мещерские" и др.

Сайт kp.ru писал о том, что в начале 2019 года умер также еще один советский режиссер - Евгений Радомысленский. Деятелю культуры было 83 года.

ИСТОЧНИК KP.RU