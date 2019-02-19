2019-02-19T19:09:23+03:00
Общество

Умер Борис Яшин - советский актер и кинорежиссер

В понедельник, 18 февраля, на 87-ом году жизни умер Борис Яшин
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Борис Яшин. Фото Бориса Кавашкина (ИТАР-ТАСС)Борис Яшин. Фото Бориса Кавашкина (ИТАР-ТАСС)
Изменить размер текста:

В минувший понедельник, 18 февраля, умер Борис Яшин - известный советский актер, сценарист и режиссер игрового кино. О смерти мужчины сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.

"18 февраля на 87-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги - члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Бориса Владимировича Яшина", - говорится в публикации на сайте СКР.

Известно, что прощание с прощание с сотрудником киностудии "Мосфильм" состоится в пятницу, 22 февраля, в храме Архангела Михаила в Тропареве. Начало церемонии отпевания запланировано на 12:00 по мск.

Борис Яшин родился 10 мая 1932 года в Баку. В 1962 году он окончил режиссерский факультет Всероссийского государственного института кинематографии, а в 1964 году стал режиссером киностудии "Мосфильм".

Среди его работ фильмы "Осенние свадьбы", "Город первой любви", "Я за тебя отвечаю", "Аэропорт со служебного входа", "Дом на Рождественском бульваре", "Мещерские" и др.

Сайт kp.ru писал о том, что в начале 2019 года умер также еще один советский режиссер - Евгений Радомысленский. Деятелю культуры было 83 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Неизвестный напал с ножом на прохожих в Марселе: пострадали два человека
Эсминец США второй раз с начала года зашел в Черное море
Оззи Осборн отменил концерты в трех странах из-за тяжелой болезни
Danske Bank сворачивает деятельность в России и Прибалтике
Более 10 человек могут быть погребены под лавиной в Швейцарии
Россия направила Британии ноту из-за интервью с родными погибшей в Эймсбери
Членов съемочных групп НТВ и "Россия 1" не пустили в Молдавию
Путин: у молодежи нужно воспитывать чувство гордости за наследие нашего народа
В МИД РФ опровергли слова Порошенко об отказе США от контактов с Россией
Эксперты выяснили, в каких городах России самая дешевая шаурма
Семейный психолог объяснила, почему люди перестали хотеть жениться
Ученые полностью расшифровали геном большой белой акулы
Причина смерти Карла Лагерфельда: модельер долгое время скрывал тяжелую болезнь
Эксперт рассказал, в какой таре продается настоящая красная икра
Кудрин перечислил возможные последствия новых санкций США против России
В здании администрации Щелковского района Подмосковья идут обыски
Мэр столицы Франции о смерти Лагерфельда: "Он был Парижем"
Путин и король Саудовской Аравии обсудили совместные действия на рынках углеводородов
Виржини Виар займет место Карла Лагерфельда в доме моды Chanel
Берни Сандерс объявил о намерении повторно баллотироваться на пост президента США
Глава МИД Японии назвал условие получения Трампом Нобелевской премии
Лавров надеется, что Словакия сможет обеспечить консенсус в ОБСЕ
В Совфеде предложили закрывать гипермаркеты в выходные
Порошенко официально закрепил курс на вступление в НАТО и ЕС
Путин и Нетаньяху встретятся в Кремле 21 февраля
Количество отжиманий укажет на проблемы с сердцем