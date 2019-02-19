Оззи Осборн отменил концерты в трех странах из-за тяжелой болезни
Британскому рок-музыканту Оззи Осборну пришлось отменить сразу несколько концертов в Австралии, Новой Зеландии и Японии, которые должны были стать частью прощального международного турне No More Tours II. Причиной изменения графика выступлений послужило диагностированное у артиста заболевание - пневмония.
"Страшное - позади, но врачи посоветовали ему оставаться дома еще в течение шести недель для полного восстановления", - прокомментировала ситуацию супруга 70-летнего рокера Шэрон Осборн.
По ее словам, Оззи уже перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату, и теперь он идет на поправку.
Между тем, согласно данным BBC, информации о том, что будут ли отмененные концерты перенесены на более поздний срок, пока не поступало.
Сайт kp.ru писал о том, что в прошлом году Осборн уже попадал в больницу. Тогда "принц тьмы" порезал большой палец и занес в рану инфекцию, в результате чего опухла вся кисть. Музыканту понадобилась срочная операция, и часть запланированных концертов пришлось отменить.
Оззи Осборн - Crazy Train.Геи стали возмущаться, а баптисты на очередной такой протестной акции включили песню Озборна "Сумасшедший Поезд" ("Crazy train").
ИСТОЧНИК KP.RU