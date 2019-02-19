Оззи Осборн отменил концерты в трех странах из-за тяжелой болезни

СЕГОДНЯ 20:11 2019-02-19T20:11:13+03:00

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Британскому рок-музыканту Оззи Осборну пришлось отменить сразу несколько концертов в Австралии, Новой Зеландии и Японии, которые должны были стать частью прощального международного турне No More Tours II. Причиной изменения графика выступлений послужило диагностированное у артиста заболевание - пневмония.

"Страшное - позади, но врачи посоветовали ему оставаться дома еще в течение шести недель для полного восстановления", - прокомментировала ситуацию супруга 70-летнего рокера Шэрон Осборн.

По ее словам, Оззи уже перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату, и теперь он идет на поправку.

Между тем, согласно данным BBC, информации о том, что будут ли отмененные концерты перенесены на более поздний срок, пока не поступало.

Сайт kp.ru писал о том, что в прошлом году Осборн уже попадал в больницу. Тогда "принц тьмы" порезал большой палец и занес в рану инфекцию, в результате чего опухла вся кисть. Музыканту понадобилась срочная операция, и часть запланированных концертов пришлось отменить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="380" height="286" src="https://www.kp.ru/video/embed/432827" frameborder="0"></iframe> Оззи Осборн - Crazy Train.Геи стали возмущаться, а баптисты на очередной такой протестной акции включили песню Озборна "Сумасшедший Поезд" ("Crazy train").

ИСТОЧНИК KP.RU