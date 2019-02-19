Эсминец США второй раз с начала года зашел в Черное море
Во вторник. 19 февраля. в акваторию Черного моря зашел американский ракетный эсминец Donald Cook. Это уже второй подобный случай с начала 2019 года, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.
Силы Черноморского флота в составе малого ракетного корабля "Орехово-Зуево" и разведывательного судна "Иван Хурс" выдвинулись в след за эсминцем с целью осуществления наблюдения за его действиями.
"Назначенными силами и средствами Черноморского флота организовано непрерывное слежение за американским эсминцем", - цитирует ТАСС представителя центра.
Между тем, в пресс-службе Военно-морских сил США проход своего судна объяснили проведением операции по обеспечению безопасности и укреплению региональной стабильности совместно с союзниками.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее в Госдуме такие действия американцев расценили как "злоупотребление миролюбием и мудростью России".
ИСТОЧНИК KP.RU