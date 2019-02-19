2019-02-19T20:29:02+03:00
Политика

Эсминец США второй раз с начала года зашел в Черное море

Российские военные организовали непрерывное слежение за американским Donald Cook
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Американский эсминец Donald CookАмериканский эсминец Donald CookФото: REUTERS
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Во вторник. 19 февраля. в акваторию Черного моря зашел американский ракетный эсминец Donald Cook. Это уже второй подобный случай с начала 2019 года, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Силы Черноморского флота в составе малого ракетного корабля "Орехово-Зуево" и разведывательного судна "Иван Хурс" выдвинулись в след за эсминцем с целью осуществления наблюдения за его действиями.

"Назначенными силами и средствами Черноморского флота организовано непрерывное слежение за американским эсминцем", - цитирует ТАСС представителя центра.

Между тем, в пресс-службе Военно-морских сил США проход своего судна объяснили проведением операции по обеспечению безопасности и укреплению региональной стабильности совместно с союзниками.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в Госдуме такие действия американцев расценили как "злоупотребление миролюбием и мудростью России".

ИСТОЧНИК KP.RU

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