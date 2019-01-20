В Сети опубликовали снимки эсминца США в Черном море

СЕГОДНЯ 17:19 2019-01-20T17:19:25+03:00

Ранее шестой флот ВМС США сообщил об отправке судна на территорию России "для проведения операций по обеспечению безопасности"

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В интернете появились первые фотографии американского эсминца "Donald Cook" при при его проходе через Босфорский пролив в Черное море. На фотографиях, опубликованных в Twitter видно, что американское судно вошло в воды Черного моря ночью и передвигалось с небольшой скоростью.

- Судно проходило через Стамбул вечером 19 января 2019 года в северном направлении. Позже корабль ВМС США в Черном море разместился в Черном море, - говорится в интернет-источнике.

Напомним, ранее на сайте шестого флота ВМС США стала известна информация об отправке судна на территорию России. Как заявили американские военные, судно отправили "для проведения операций по обеспечению безопасности". За передвижением судна следили российские корабли.

Кроме этого, в зоне ответственности Черноморского флота за Donald Cook будет вестись слежение с помощью электронных и технических средств, сообщает "РИА-Новости".

В Госдуме назвали отправку эсминца Donald Cook в Черное море "злоупотреблением миролюбием и мудростью России" и отметили, что такая политика Вашингтона не может продолжаться бесконечно.

Известно, что в 2018 году в Черном море побывали полдюжины американских кораблей. Также, 6 января в акваторию заходил десантный корабль Fort McHenry.