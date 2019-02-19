Налог для самозанятых планируют распространить на все регионы России

СЕГОДНЯ 21:56 2019-02-19T21:56:20+03:00

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Налоговый режим для самозанятых, который в настоящий момент действует в четырех регионах России на правах пилотного проекта, может быть распространен на территорию всей страны уже к 2020 году. С соответствующим предложением выступил министр финансов Антон Силуанов.

Глава министерства уже поручил ответственным ведомствам разработать предложения по реализации данного проекта, поскольку пилотные регионы демонстрируют положительные результаты.

"Антон Силуанов поручил летом 2019 года представить доклад о первых итогах проекта и предложения по его дальнейшей реализации – в том числе по распространению специального режима как полноценно действующего на всей территории страны уже в 2020 году", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минфина.

Сайт kp.ru писал о том, что налоговый режим для самозанятых начал действовать с 1 января этого года на территории Москвы, Татарстана, а также Московской и Калужской областей.

Сборы взимаются с граждан, которые сами производят товары или представляют услуги без наемных работников, при этом оборот составляет не более 2,4 млн. рублей в год. По разным оценкам, около двух миллионов жителей нашей страны зарабатывают именно таким образом.

Как будут выявлять самозанятых и какой налог они должны будут платить?.

ИСТОЧНИК KP.RU