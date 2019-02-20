2019-02-20T08:11:43+03:00
Общество

Сенаторы обсуждают возвращение вытрезвителей в России

В Минздраве отнеслись к этой идее положительно
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments11
Совфед предлагает вернуть вытрезвителиСовфед предлагает вернуть вытрезвителиФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В России снова могут появиться вытрезвители. Сейчас данная идея обсуждается в Совете Федерации. В Минфине к инициативе отнеслись благосклонно, а в Минфине и Минэкономразвития отметили, что на реализацию потребуются дополнительные средства, которые пока не предусмотрены. Тем не менее, после устранения всех замечаний, законопроект будет внесен на рассмотрение в Госдуму.

Заняться восстановлением вытрезвителей должны будут региональные власти. Правительство сможет только прописать единый порядок и требования для данных заведений. Доставлять подгулявший народ в спецзаведение будут сотрудники полиции. А вот кто будет платить за пребывание человека в вытрезвителе, пока не ясно. Не исключено, что расходы возложат на самого потребителя услуг.

В Минфине отмечают, что законопроект не содержит сведений об источниках финансирования инициативы, именно поэтому документ должен быть доработан. В МВД во время написания отзыва на инициативу отметили, что не понятно, как поступать с людьми, которые находятся в состоянии токсического или наркотического опьянения. Все эти замечания предстоит учесть авторам инициативы. Они займутся исправлением ошибок.

Вытрезвители по всей стране были ликвидированы в 2011 году в рамках реформы МВД. Сегодня данный вопрос снова актуален. Кстати, по подсчетам стразовых компаний, если пьяного человека доставляет в вытрезвитель скорая помощь и он находится пару часов под наблюдением медиков, то это обходится, минимум в 7 тысяч рублей, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
YouTube смягчил правила наказания пользователей
Ким Чен Ын после встречи с Трампом может посетить Китай
За ложь в декларациях депутаты лишатся мандатов
Россия и Китай договорились о создании тяжелого вертолета нового поколения
В Таиланде суд разрешил экстрадицию россиянина в США
В России могут ввести новый показатель качества жизни
Минобороны РФ развернет сеть новейших комплексов слежения за космосом
Погода в Москве на 20 февраля 2019 года: в столице потеплеет до +4 градусов
В Японии потерпел крушение истребитель F-2
Опубликованы кадры прохода американского эсминца Donald Cook в Черное море
В госдепе прокомментировали слова Лаврова о стремлении США расколоть Сирию
Мадуро предложил Гуаидо объявить выборы в Венесуэле
Юнкер объявил, что ЕС готов дать Лондону отсрочку для Brexit
Украина может отказаться от участия в «Евровидении» из-за России
Гуаидо назначил новых послов Венесуэлы еще в нескольких странах
СМИ узнали размер «гитлеровских пенсий»
За американским эсминцем в Черном море наблюдают российские корабли