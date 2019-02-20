Сенаторы обсуждают возвращение вытрезвителей в России

СЕГОДНЯ 08:11 2019-02-20T08:11:43+03:00

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В России снова могут появиться вытрезвители. Сейчас данная идея обсуждается в Совете Федерации. В Минфине к инициативе отнеслись благосклонно, а в Минфине и Минэкономразвития отметили, что на реализацию потребуются дополнительные средства, которые пока не предусмотрены. Тем не менее, после устранения всех замечаний, законопроект будет внесен на рассмотрение в Госдуму.

Заняться восстановлением вытрезвителей должны будут региональные власти. Правительство сможет только прописать единый порядок и требования для данных заведений. Доставлять подгулявший народ в спецзаведение будут сотрудники полиции. А вот кто будет платить за пребывание человека в вытрезвителе, пока не ясно. Не исключено, что расходы возложат на самого потребителя услуг.

В Минфине отмечают, что законопроект не содержит сведений об источниках финансирования инициативы, именно поэтому документ должен быть доработан. В МВД во время написания отзыва на инициативу отметили, что не понятно, как поступать с людьми, которые находятся в состоянии токсического или наркотического опьянения. Все эти замечания предстоит учесть авторам инициативы. Они займутся исправлением ошибок.

Вытрезвители по всей стране были ликвидированы в 2011 году в рамках реформы МВД. Сегодня данный вопрос снова актуален. Кстати, по подсчетам стразовых компаний, если пьяного человека доставляет в вытрезвитель скорая помощь и он находится пару часов под наблюдением медиков, то это обходится, минимум в 7 тысяч рублей, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU