Российско-индийскую гиперзвуковую ракету Brahmos-2 создадут к 2024 году

СЕГОДНЯ 09:18 2019-02-20T09:18:02+03:00

А на выставке Aero India 2019 уже был представлен прототип ракеты Brahmos-NG

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В среду, 20 февраля, стало известно о том, что российско-индийское предприятие BrahMos Aerospace создаст новую гиперзвуковую ракету воздушного базирования Brahmos-2. По словам директора департамента информационных технологий компании Правина Патхака, испытания такой ракеты могут быть проведены к 2024 году.

«Испытательный пуск может состояться в конце 2023- начале 2024 года», - сказал Патхак, общаясь с журналистами в кулуарах выставки Aero India - 2019. Никаких других подробностей он не привел, передает РИА Новости.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, испытания ракеты Brahmos прошли в Индии еще в декабре 2010 года. Тогда сверхзвуковая ракета российско-индийского производства достигла цели.

СПРАВКА «КП»

Brahmos - это совместный российско-индийский проект. Со стороны России в нем принимает участие НПО Машиностроения, а со стоороны Индии - Организация оборонных исследований и разработок.

ИСТОЧНИК KP.RU