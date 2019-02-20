Путин: "Россия вошла в сложный демографический период"

СЕГОДНЯ 12:17 2019-02-20T13:43:23+03:00

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Президент России Владимир Путин заявил, что наша страна "вошла в сложный демографический период", а потому необходимы решения прямого действия по принципу "больше детей - меньше налогов".

Такое заявление было сделано в ходе оглашения послания Федеральному собранию, которое проводится в нашей стране ежегодно. В этот день глава государства подводит итоги работы парламента на протяжении последних 12 месяцев.

По словам Путина, оказание помощи семьям является общей задачей как для государства, так и для гражданского общества. Из-за огромных людских потерь в 20 веке, в частности, после Великой Отечественной войны и развала СССР, демография России серьезно пострадала, и необходимо сделать так, чтобы уровень рождаемости превышал уровень смертности.

Смотрите прямую онлайн-трансляцию выступления президента на сайте kp.ru.

СПРАВКА КП

В 2018-м году впервые за 10 лет население России сократилось - на 87 тысяч человек. По данным Росстата, на 1 января 2019 года в стране жили 146,79 миллиона человек. При этом с 2009 по 2017-й годы население России выросло почти на 5 миллионов человек (с учетом присоединения Крыма). Сразу после распада Советского Союза, в начале 1992 года, в Российской Федерации проживали 148,5 миллионов человек.

Главными причинами наметившейся убыли населения демографы называют высокий уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии и низкую рождаемость. Последняя, в основном, порождена демографической ямой девяностых годов прошлого века: как говорят специалисты, число россиянок в детородном возрасте будет снижаться до 2023 года.

Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию 2019: прямая трансляция.Впервые после избрания на очередной президентский срок Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию. Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию 2019 на нашем канале транслируется в режиме онлайн

ИСТОЧНИК KP.RU