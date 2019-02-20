Путин поручил удерживать линию по снижению ставок по ипотеке

СЕГОДНЯ 12:22 2019-02-20T13:15:57+03:00

При этом льгота на жилищное кредитование для многодетных семей будет распространена на весь срок выплат

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Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку удерживать линию по снижению ставок по ипотеке сначала до 9%, а в будущем до 8% и ниже. Такое заявление глава государства сделал в ходе оглашения послания Федеральному собранию в среду, 20 февраля.

При этом российский лидер указал на необходимость улучшения условий предоставления кредита на недвижимость для многодетных семей.

"Для семей, в которой родился второй и последующий ребенок, действует временная льготная ставка по ипотеке. Однако пока этой льготой воспользовались лишь несколько тысяч семей. Это значит, что что-то им не подходит. Предлагаю распространить льготу на весь срок действия ипотечного кредита", - сказал Путин в ходе выступления в Гостином дворе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693015" frameborder="0"></iframe> Путин о снижении ставок по ипотеке.

Смотрите прямую онлайн-трансляцию оглашения послания президентом на сайте kp.ru.

СПРАВКА КП

Какие еще меры поддержки семей и рождаемости есть в России?

С 2007 года в России действует программа материнского капитала, по которой семьи могут получить единовременную разовую выплату при рождении или усыновлении второго или последующего ребенка. Сумма маткапитала в 2019 году составляет 453 тысячи рублей.

С 2011 года многодетным семьям начали бесплатно предоставлять земельные участки от 6 до 15 соток для строительства дома.

С 2012 года начались ежемесячные выплаты на третьего ребенка в регионах с отстающей демографией. Сейчас неработающие родители получают пособия в 7000 рублей, а официально трудоустроенный - в размере 40% от официального дохода.

С 2018 года в России семьям с доходом ниже 1,5 прожиточных минимумов начали выплачивать ежемесячные пособия на первого ребенка. Их размер отличается от региона к региону, в среднем он составляет чуть более 10 тысяч рублей.

Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию 2019: прямая трансляция.Впервые после избрания на очередной президентский срок Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию. Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию 2019 на нашем канале транслируется в режиме онлайн

ИСТОЧНИК KP.RU