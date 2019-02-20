2019-02-20T12:34:34+03:00
Политика

Путин рассказал о введении программы социального контракта в России

Проект призван помочь гражданам, которые живут за чертой бедности [видео]
Валерий РУКОБРАТСКИЙЕкатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент РФ Владимир Путин рассказал о введении в стране программы так называемого социального контракта, в условиях которого власти помогают гражданам с трудоустройством, повышением квалификации и организацией собственного дела.

Как заявил глава государства, за последние годы число россиян, живущих за чертой бедности, значительно снизилось, однако ситуация все еще остается тяжелой. Чаще всего с этой проблемой сталкиваются многодетные и неполные семьи, а также инвалиды, однако каждый раз человек лишается жизненных перспектив. Социальный контракт способен помочь гражданам в преодолении трудностей.

Путин - о социальном контракте.

"Государство оказывает гражданам помощь по индивидуальным программам поддержки. Человек, который берет у государства ресурсы, берет на себя и обязательства. Социальный контракт дает человеку возможность изменить свою жизнь", - сказал Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

Президент подчеркнул, что за 5 лет функционирования программы воспользоваться поддержкой государства смогут около 9 млн человек.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Социальный контракт: от Великой Депрессии до восстановления послевоенной Европы

Социальный контракт - это договор, который заключается между малоимущей семьей семьей и органами соцзащиты населения. Подразумевается, что стороны должны будут выполнить ряд требований и обязательств. Цель - простимулировать людей для преодоления тяжелой в финансовом плане жизненной ситуации.

Социальный контракт - это не российское изобретение. Подобные программы многократно применялись за границей.

В США во время Великой депрессии в начале прошлого века с помощью социального контракта были спасены миллионы домохозяйств. По распоряжению президента США Теодора Рузвельта людей направляли на строительство дорог, возведение государственных учреждений. За эту работу амерканцам платили деньги, выдавали продуктовые наборы.

Подобные схемы поддержки бедных слоев населения применялись в странах Западной Европы после окончания Второй мировой войны.

В видоизмененном виде программы социального контракта до сих пор существуют в США, во Франции. Главный принцип: от пособия к зарплате. Когда малообеспеченный человек получает не только материальную поддержку от государства, но и ходит на всевозможные курсы повышения квалификации, получает новые профессиональные навыки, которые позволят ему трудоустроиться и тем самым повысить уровень доходов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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