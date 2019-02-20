Путин поручил навести порядок на рынке микрокредитования

СЕГОДНЯ 12:34 2019-02-20T12:46:32+03:00

Президент РФ в среду выступает с речью перед Федеральным собранием [видео]

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Президент РФ Владимир Путин, выступая в среду, 20 февраля, с очередным посланием Федеральному собранию, поручил навести порядок на рынке микрокредитования. По мнению российского лидера, людей необходимо оградить от недобросовестных кредиторов.

«Прошу Банк России и правоохранительные органы навести порядок на рынке микрокредитования и оградить людей от недобросовестных кредиторов. Нельзя ни в коем случае отказывать людям в помощи только из-за неудачных жизненных обстоятельств», - сказал глава государства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693005" frameborder="0"></iframe> Путин - о микрокредитах.

Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, в среду президент РФ впервые выступает с посланием Федеральному собранию в Гостином дворе, где обычно проходит ежегодная прямая линия главы государства с россиянами. Так, в 2018 году Путин оглашал свое посланием парламенту в столичном Манеже.

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Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию 2019: прямая трансляция.Впервые после избрания на очередной президентский срок Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию. Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию 2019 на нашем канале транслируется в режиме онлайн

ИСТОЧНИК KP.RU