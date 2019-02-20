Путин: отмахиваться от "мусорных проблем" абсолютно недопустимо

СЕГОДНЯ 12:46 2019-02-20T13:45:30+03:00

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Российские власти не занимались проблемами вывоза и утилизации мусора на протяжении долгих лет, поэтому отходы накапливались на многочисленных полигонах годами, и сейчас они превратились в "груды хлама", расположенные прямо рядом с жилыми кварталами. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в среду, 20 февраля.

Глава государства подчеркнул, что власти не должны "отмахиваться" от проблем и требований граждан. По мнению политика, такое поведение "абсолютно недопустимо", и даже трудные ситуации должны быть разрешены.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693014" frameborder="0"></iframe> Путин - о проблемах с мусором.

"С этого года регионы начали переходить к новой системе переработки отходов. Но если все это ограничится увеличением платы за вывоз - это профанация. Надо сформировать цивилизованную систему переработки отходов", - сказал Путин.

При этом он рассказал, что в прошлом году лично вмешивался в данный процесс, поскольку на деле поручения не исполнялись, а "мутные конторы" все также наживались на простых гражданах.

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