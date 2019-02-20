2019-02-20T12:57:03+03:00
Политика

Путин попросил уволиться тем чиновникам, которые бояться брать на себя ответственность

При этом президент РФ отметил сложность работы с людьми [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Путин попросил уволиться тем чиновникам, которые бояться брать на себя ответственностьПутин попросил уволиться тем чиновникам, которые бояться брать на себя ответственностьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент РФ Владимир Путин настаивает на необходимости внимательного отношения к россиянам со стороны чиновников и социальных работников.

Путин - о национальных проектах.

- Все, кто работает в социальной сфере, приходят на государственную или муниципальную службу решать насущные проблемы граждан, конечно же, должны соответствовать самым строгим профессиональным требованиям, -подчеркнул Путин.

Также глава государства предупредил, что чиновники, которые не способны работать в высоком темпе для выполнения планов развития страны, должны покинуть свою должность.

- Если кто-то предпочитает работать по накатанной, не напрягаясь, избегать инициативы и ответственности, то лучше сразу уйти", - заметил Путин.

Президент РФ также отметил сложность работы с людьми, сообщает "ТАСС".

- "Конечно, это очень сложная работа - работа с людьми, каждый день с утра до вечера - сложная судьба на самом деле. Но если уж пришел, надо понимать, что не менее важно чувствовать, понимать людей, - заявил Владимир Путин.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Владимир Путин поручил навести порядок на рынке микрокредитования.

Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию 2019: прямая трансляция.Впервые после избрания на очередной президентский срок Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию. Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию 2019 на нашем канале транслируется в режиме онлайн

ИСТОЧНИК KP.RU

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