Путин попросил уволиться тем чиновникам, которые бояться брать на себя ответственность
Президент РФ Владимир Путин настаивает на необходимости внимательного отношения к россиянам со стороны чиновников и социальных работников.
Путин - о национальных проектах.
- Все, кто работает в социальной сфере, приходят на государственную или муниципальную службу решать насущные проблемы граждан, конечно же, должны соответствовать самым строгим профессиональным требованиям, -подчеркнул Путин.
Также глава государства предупредил, что чиновники, которые не способны работать в высоком темпе для выполнения планов развития страны, должны покинуть свою должность.
- Если кто-то предпочитает работать по накатанной, не напрягаясь, избегать инициативы и ответственности, то лучше сразу уйти", - заметил Путин.
Президент РФ также отметил сложность работы с людьми, сообщает "ТАСС".
- "Конечно, это очень сложная работа - работа с людьми, каждый день с утра до вечера - сложная судьба на самом деле. Но если уж пришел, надо понимать, что не менее важно чувствовать, понимать людей, - заявил Владимир Путин.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Владимир Путин поручил навести порядок на рынке микрокредитования.
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