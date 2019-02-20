Путин заявил о необходимости генетических исследований и развития искусственного интеллекта

СЕГОДНЯ 13:24 2019-02-20T13:24:06+03:00

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Президент РФ Владимир Путин, выступая в среду, 20 февраля, с очередным посланием Федеральному собранию, заявил о необходимости направить те знания и компетенции, которые были получены при разработке новейшего российского оружия, в гражданскую сферу. При этом он отметил, что нашей стране нужны масштабные программы по развитию генетики и исследованию искусственного интеллекта.

«Уже подписан указ о генетических исследованиях. Такую же программу предлагаю запустить и в области исследования искусственного интеллекта. К 2025 году мы должны быть лидерами в этих сферах. Для этого нужно создать современную инфраструктуру», - сказал глава государства.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в среду Владимир Путин обращается к обеим палатам парламента уже в 15-й раз и впервые после избрания на очередной президентский срок. В своем обращении глава нашего государства, как обычно, дает оценку положению дел в стране и определяет основные направления внутренней и внешней политики.

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Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию 2019: прямая трансляция.Впервые после избрания на очередной президентский срок Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию. Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию 2019 на нашем канале транслируется в режиме онлайн

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