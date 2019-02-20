Путин: Россия была и будет суверенным, независимым государством
Президент РФ Владимир Путин, выступая в среду, 20 февраля, с очередным посланием Федеральному собранию, заверил, что Россия была и будет суверенным, независимым государством.
Путин - о приоритетах России во внешней политике.
«Россия была и будет суверенным, независимым государством. Для всех это должно быть понятно. РФ не может быть государством, если она не будет суверенной. Некоторые страны могут, Россия - нет», - подчеркнул глава нашего государства.
Путин: Россия была и будет суверенным и независимым государством.
При этом российский лидер перечислил основные приоритеты внешней политики нашей страны. По его словам, это укрепление доверия, борьба с общими угрозами, снятие барьеров для общения.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в среду Путин выступил с традиционным ежегодным посланием Федеральному собранию. Это было уже 15-е его обращение к обеим палатам российского парламента и первое после избрания на очередной президентский срок в марте 2018 года.
ИСТОЧНИК KP.RU