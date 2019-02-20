Преображенский суд Москвы продлил арест Надежде Куликовой на 72 часа

СЕГОДНЯ 14:39 2019-02-20T14:49:36+03:00

Надежда молчала и даже не поднимала головы Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Все заседание женщина стояла молча, не поднимая головы. И не проронила ни слова

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Следственный комитет сегодня доставил мать 6-летнего Славы (имя изменено - прим.ред) в здание Преображенского суда Москвы. В ночь с воскресенья на понедельник она обмотала ребёнка скотчем и оставила ночью в парке Лосиный остров.

Ни родственников, ни других сочувствующих в зале суда не было. Только лишь защитник по назначению и какая-то незнакомая женщина пенсионного возраста. Однако, кто она такая и какое отношение имеет к Надежде Куликовой пояснять отказалась.

Надежда была в наручниках, но не в «аквариуме». Она стояла в с закрытыми глазами.

Пока не началось заседание, журналисты пытались задавать ей вопросы. Но Надежда молчала и даже не поднимала головы.

Ответив на формальные вопросы судьи - возраст, адрес и прочие - она снова опустила голову и слушала определение суда молча.

В настоящий момент ее признали подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 30 «Покушение на убийство» малолетнего лица , совершенное с особой жестокостью (ч. 3 ст. 30, п.п. «в», «д» ч. 2 ст. 105).

Вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу отложен на 72 часа, срок задержания продлен.

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ИСТОЧНИК KP.RU