Потерявшегося в лесу на Лосином острове мальчика мать в этот день возила к батюшке для изгнания бесов

Шестилетний Слава (имя изменено), которого утром понедельника автомобилисты нашли на обочине дороги в районе парка Лосиный остров, страдал психическими отклонениями. Как стало известно «КП», у ребёнка диагностированы расстройства поведения и эмоциональной сферы. Из-за этого, по словам подруги семьи, у малыша случались приступы агрессии, он устраивал истерики и спектакли. В традиционном медицинском лечении сына Надежда Куликова разочаровалась, и надеялась на сеанс экзорцизма. В тот роковой день, когда ребёнок потерялся в зимнем лесу (или был специально спрятан матерью - сейчас выясняет следствие), они ездили в подмосковный Сергиев Посад.

- В воскресенье мы с Надей и Славой втроём поехали в Троице-Сергиеву Лавру, - рассказала «Комсомольской правде» Наталья (имя изменено). - Это была уже вторая попытка попасть к отцу Герману. В первую поездку была огромная очередь, и мы простояв несколько часов, даже не смогли войти в церковь. А в воскресенье, 17 февраля, отправились туда снова. Дело в том, что отец Герман один из немногих, кто проводит отчитки - это специальный сеанс изгнания бесов. Но в тот день в Лавре было много детей, они капризничали, и батюшка попросил остаться только взрослых.

Мама мальчика в кабинете следователя. Фото: СУ СК РФ по Москве.

По словам местных прихожан, за отчиткой к отцу Герману, настоятелю храма Петра и Павла в Лавре, ежедневно выстраиваются огромные очереди. Люди уверены, что его молитвы помогают изгнать бесов. Хотя зрелище это не для слабонервных: некоторых больных в Лавру привозят в цепях, и во время молитвы они кричат, неестественно выламывая руки и ноги.

- Надю это не пугало, она много чего перепробовала в лечении Славы. Много раз ребенок лежал в больницах, последний - в январе, - уточнила Наталья. - Она и к бурятским шаманам обращались, и на Филлипины мы недавно летали, чтобы найти хилера. Правда, тоже безрезультатно - местный целитель сказал, что не сможет помочь Славе. А ведь для этой поездки подруга брала кредит - кажется 1,7 млн рублей. Поэтому я не верю, что Надя пыталась избавиться от сына, такого просто не может быть. Да, она переживала, но всегда искала способ помочь своему ребёнку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/692892" frameborder="0"></iframe> Полное интервью с подругой Надежды Куликовой.

КСТАТИ

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