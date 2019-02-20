Встреча глав МИД России, Индии и КНР состоится в Китае 27 февраля
Очередная встреча министров иностранных дел России, КНР и Индии состоится 27 февраля в китайском городе Учжэн. Об этом сообщил официальный представитель МИД народной республики Гэн Шуан.
Согласно его данным, эта встреча глав внешнеполитических ведомств стран-участников формата РИК станет уже 16-ой по счету. Стороны продолжают поддерживать контакты, поскольку, являясь мировыми державами с развивающимися рынками, имеют общие интересы и несут ответственность за поддержание стабильности.
"С момента основания данный трехсторонний механизм играет важную роль в расширении стратегического сотрудничества и координации позиций, а также в достижении консенсуса между тремя государствами", - цитирует ТАСС Шуана.
По словам представителя ведомства, в ходе предстоящих переговоров министры сконцентрируются на имплементации ранее достигнутого консенсуса и обменяются мнениями по важным международным и региональным вопросам. Также состоится обсуждение возможного углубления сотрудничества между тремя странами.
"Я уверен, что эта встреча принесет позитивные результаты", - подытожил дипломат.
Сайт kp.ru писал о том, что президент России Владимир Путин предложил регулярно проводить встречи в формате РИК, в том числе. на полях саммитов и международных мероприятий. Его позицию позже поддержал также премьер-министр Индии Нарендра Моди
ИСТОЧНИК KP.RU