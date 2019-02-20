2019-02-20T14:58:15+03:00
Политика

Встреча глав МИД России, Индии и КНР состоится в Китае 27 февраля

Формат РИК играет важную роль в расширении стратегического партнерства трех стран
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава МИД РФ Сергей ЛавровГлава МИД РФ Сергей ЛавровФото: REUTERS
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Очередная встреча министров иностранных дел России, КНР и Индии состоится 27 февраля в китайском городе Учжэн. Об этом сообщил официальный представитель МИД народной республики Гэн Шуан.

Согласно его данным, эта встреча глав внешнеполитических ведомств стран-участников формата РИК станет уже 16-ой по счету. Стороны продолжают поддерживать контакты, поскольку, являясь мировыми державами с развивающимися рынками, имеют общие интересы и несут ответственность за поддержание стабильности.

"С момента основания данный трехсторонний механизм играет важную роль в расширении стратегического сотрудничества и координации позиций, а также в достижении консенсуса между тремя государствами", - цитирует ТАСС Шуана.

По словам представителя ведомства, в ходе предстоящих переговоров министры сконцентрируются на имплементации ранее достигнутого консенсуса и обменяются мнениями по важным международным и региональным вопросам. Также состоится обсуждение возможного углубления сотрудничества между тремя странами.

"Я уверен, что эта встреча принесет позитивные результаты", - подытожил дипломат.

Сайт kp.ru писал о том, что президент России Владимир Путин предложил регулярно проводить встречи в формате РИК, в том числе. на полях саммитов и международных мероприятий. Его позицию позже поддержал также премьер-министр Индии Нарендра Моди

ИСТОЧНИК KP.RU

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